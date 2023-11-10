رئيس زامبيا: أفريقيا تتمتّع بإمكانيات لإمدادات الطاقة العالمية المستقبلية

وأشار إلى ما تملكه أفريقيا من مقومات حيوية، ومن ضمنها المياه التي تساعد على زراعة وتنمية الطعام، والمساهمة في سلة الغذاء العالمية، إلى جانب الكثير من مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وغيرها من الإمكانيات الهيدروكربونية.