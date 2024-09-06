القيادة تهنئ ملك مملكة إسواتيني بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لملك مملكة إسواتيني، بهذه المناسبة، وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.