القيادة تهنئ ملك مملكة إسواتيني بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لملك مملكة إسواتيني، بهذه المناسبة، وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.