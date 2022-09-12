"آركو": "عالمي القانون" لإنهاء الصراعات المسلحة وحماية حقوق اللاجئين

وبيّن أن الاحتفال باليوم الدولي للقانون يأتي في الوقت المناسب للتشديد على مبدأ أحقية القانون في مناحي الحياة العامة؛ وضرورة احتكام الناس للقوانين المنظمة لعلاقاتهم مع بعضهم بعضًا؛ وضمان الحياة الكريمة لهم؛ وإعطاء الحقوق لأصحابها؛ والتصدي للجرائم؛ مشددًا على أهمية القوانين بصفة عامة في تنظيم سلوك المجتمع والفرد والحد من النزاعات التي تنتج عنها تداعيات إنسانية قاسية؛ مضيفًا أن القانون ليس مجرد أنظمة وقواعد تدون، بل مبادئ هادفة إلى تحقيق الأمن والعدل بين جميع أفراد المجتمع.