"آركو": "عالمي القانون" لإنهاء الصراعات المسلحة وحماية حقوق اللاجئين

سبق - الرياض : اعتبر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ احتفال دول العالم باليوم العالمي للقانون يوم 13 سبتمبر 2022 تعزيزًا لأهمية القانون بصفة عامة في تنظيم المجتمعات والحد من النزاعات المسلحة والحروب.
وقال "التويجري": هذه التظاهرة الدولية تمثل أهمية كبيرة في تعزيز احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ونشرها وتطبيقها ضمانًا لحماية الأبرياء في أي نزاعات مسلحة تحدث؛ ومنع أي خروقات للقانون الدولي الإنساني سواء كانت باستهداف المدنيين الأبرياء أو الأعيان؛ إضافة إلى ضمان تأمين حقوق الإنسان وصيانتها؛ خصوصًا الحقوق الخاصة باللاجئين.
وأشار إلى أنه من حق الناس التمتع على قدر المساواة مع غيرهم بحماية حقوق الإنسان المكفولة لهم؛ مما يحتّم تعزيز الحراك الدولي الفاعل لوضع الإجراءات التي تكفل حماية حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية؛ وتبادل الخبرات من أجل وضع خطط عمل لضمان تأمين احتياجاتهم؛ والعمل على إرساء السلام ووضع حد للصراعات المسلحة وكل مسببات المعاناة الإنسانية التي تدفع بملايين السكان للجوء والنزوح.
ولفت إلى أن اللاجئين والنازحين يظلون في حاجة إلى رعاية بتوفير البيئة السكنية المناسبة لهم وتقديم المساعدات الإغاثية وغير ذلك من الخدمات الصحية والتعليمية؛ خصوصًا أنهم يواجهون ظروفًا مأساوية للغاية.
واستطرد أمين عام المنظمة العربية نحتاج في هذه التظاهرة الدولية إلى تعزيز الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني ووضع حد لأي خروقات أو انتهاكات تطول مواده وذلك من خلال استخدام القوة والتهديد بها؛ وإنهاء النزاعات المسلحة؛ وسن المزيد من التشريعات التي تجرم أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛ ونشر مبادئه من خلال تدريسها في الجامعات والكليات العسكرية والأمنية.
وبيّن أن الاحتفال باليوم الدولي للقانون يأتي في الوقت المناسب للتشديد على مبدأ أحقية القانون في مناحي الحياة العامة؛ وضرورة احتكام الناس للقوانين المنظمة لعلاقاتهم مع بعضهم بعضًا؛ وضمان الحياة الكريمة لهم؛ وإعطاء الحقوق لأصحابها؛ والتصدي للجرائم؛ مشددًا على أهمية القوانين بصفة عامة في تنظيم سلوك المجتمع والفرد والحد من النزاعات التي تنتج عنها تداعيات إنسانية قاسية؛ مضيفًا أن القانون ليس مجرد أنظمة وقواعد تدون، بل مبادئ هادفة إلى تحقيق الأمن والعدل بين جميع أفراد المجتمع.
وكان قد تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة خلال مؤتمر السلام الدولي منذ عام 1965 وتحديدًا يوم 13 من شهر سبتمبر في العام نفسه.