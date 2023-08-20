كسر حاجز خوف المستجدين.. مقاعد الدراسة تحتضن 100 ألف طالب بالشمالية

استقبلت مدارس الحدود الشمالية، اليوم، 100 ألف طالب وطالبة في أول أيام الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1445هـ، وذلك في جميع مراحل التعليم العام للبنين والبنات.
وأنهت إدارة التعليم بالحدود الشمالية في وقت سابق كافة أعمال وخطط الصيانة، والتجهيزات المدرسية، وبرامج تدريب المعلمين والمعلمات، وبرامج الأنظمة.
وأكّد مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان، أنه تم تطبيق خطة إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات، وذلك لمتابعة سير العمل، وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، موضحاً أن أكثر من 400 مشرف ومشرفة بدأوا بزيارات لمدارس المنطقة، إلى جانب زيارات لقيادات الإدارات ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة.
كما بدأ اليوم أكثر من 200 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات في المنطقة تفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي لهذا العام 1444هـ؛ بهدف تهيئة طلبة الصف الأول الابتدائي نفسياً وتربوياً واجتماعياً لدعم انسجامهم وتكيفهم مع البيئة الدراسية وكسر حاجز الخوف لديهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية عبدالهادي الشمري، أن الأسبوع التمهيدي يهدف من خلال فعالياته إلى تسهيل انتقال الطالب من محيط منزله الذي اعتاد عليه وألفه إلى محيط المدرسة تدريجياً بما يخفّف شعور الرهبة والخوف.