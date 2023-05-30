المراعي تحتفل بنجاحاتها في توطين الوظائف واستقطاب الشباب السعودي

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر: " نحتفل اليوم من خلال هذا الملتقى بشركاء النجاح في تحقيق أحد أهم أولويات خطط المراعي الاستراتيجية الشاملة ألا وهو التوطين، خصوصا أن الشركة تعد واحدة من أكبر بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين السعوديين فيها أكثر من 9000 موظف سعودي، بينهم أكثر من 800 موظفة سعودية، وأكثر من 500 موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة.".