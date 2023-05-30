المراعي تحتفل بنجاحاتها في توطين الوظائف واستقطاب الشباب السعودي

أقامت شركة المراعي يوم الإثنين 29 مايو 2023 الموافق 09 ذو القعدة 1444هـ، ملتقى "شركاء النجاح 2023" تحت شعار "التوطين هدف استراتيجي"، للاحتفال بنجاح برامجها في توطين الوظائف واستقطاب الشباب السعودي، وكرمت خلاله الجهات التي شاركتها نجاحاتها من القطاعين العام والخاص، وكذلك القطاع غير الهادف للربح، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله بن ناصر البدر، وقيادات ومسؤولي الجهات المشاركة كافة، إضافة إلى الإدارة التنفيذية، ومدراء قطاعات وإدارات شركة المراعي المختلفة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر: " نحتفل اليوم من خلال هذا الملتقى بشركاء النجاح في تحقيق أحد أهم أولويات خطط المراعي الاستراتيجية الشاملة ألا وهو التوطين، خصوصا أن الشركة تعد واحدة من أكبر بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين السعوديين فيها أكثر من 9000 موظف سعودي، بينهم أكثر من 800 موظفة سعودية، وأكثر من 500 موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة.".
وأوضح البدر، أن تصنيف شركة المراعي في برنامج نطاقات المعني بتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمملكة هو المستوى البلاتيني والأخضر المرتفع، مشيرا إلى أن نجاح الشركة في هذا الإطار جاء من خلال توفير منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر البشرية الوطنية، قدمت من خلالها الشركة قرابة نصف مليون ساعة تدريبية لموظفيها خلال العام 2022م، وهو ما رفع معدل احتفاظ الشركة بالموظفين إلى 90% خلال العام 2022م.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمراعي فهد بن محمد الدريس، نجاح برامج المراعي للتوطين، مشيرًا إلى أن المراعي تعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء على بناء وتطوير منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التدريبية والتأهيلية النوعية لإمداد قطاعات و أدارة الشركة المختلفة بالكوادر الوطنية المؤهلة تحت شعار التوطين هدف استراتيجي.
عقب ذلك عقدت جلسة حوار على هامش الملتقى لعرض تجارب التوطين وبحث سبل تطويرها مستقبلاً. و أختتم الملتقى بتكريم الجهات التي ساهمت في نجاح برامج المراعي للتوطين.
جديرُ بالذكر أن المراعي تعد أحد أكبر بيئات العمل في الشرق الاوسط، إذ تضم أكثر من 40 ألف موظف يعملون في قطاعاتها المختلفة وحصدت العديد من الجوائز في مجال احترافية بيئات الأعمال ومنها حصول الشركة على المرتبة الثالثة ضمن تصنيف “لينكدإن” لأفضل 15 جهة عمل في تحقيق التطور الوظيفي للمهنيين بالمملكة العرية السعودية لعام 2022.