"سار": نجاح خطة تشغيل قطار المشاعر لموسم الحج بنقل 2.2 مليون راكب على متن 2206 رحلات

وشهد اليوم الأول نقل ما يزيد على 29 ألف شخص، في حين شهدت حركة تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات نقل أكثر من 292 ألف حاج، ثم قيام قطار المشاعر المقدسة بنقل أكثر من 305 آلاف حاج خلال نفرة الحجيج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، وبعد ذلك تمكن القطار من إفاضة ما يزيد على 383 ألف حاج إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة. وفي أيام التشريق تمكن قطار المشاعر من نقل أكثر 1.2 مليون حاج، انتقلوا من محطات (منى1، منى 2، مزدلفة 3) إلى محطة منى 3 (الجمرات)؛ ما أسهم في سهولة وصولهم إلى جسر الجمرات.