أمانة المدينة المنورة تنهي 13557 طلبًا عبر "سقيفة" في العام الماضي

وشملت خدمات المنصة المقدمة إنهاء (5075) طلبًا لتحديث الصكوك، و(1458) طلبًا لتنظيم المواقع العشوائية، و(2117 ) طلبًا لتسجيل المشاريع المميزة، إلى جانب (1081) طلبًا في التجزئة والدمج، و(912) طلبًا في التسمية والترقيم، و(897) طلبًا في سريان التنظيم، وفي إصدار القرارات المساحية تم إنهاء (863) طلبًا.