أمانة المدينة المنورة تنهي 13557 طلبًا عبر "سقيفة" في العام الماضي

أنهت أمانة المدينة المنورة خلال العام الماضي (13557) طلبًا في 12 خدمة إلكترونية، من أصل 35 خدمة رقمية عبر منصة "سقيفة"؛ وذلك بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بمنطقة المدينة المنورة.
وشملت خدمات المنصة المقدمة إنهاء (5075) طلبًا لتحديث الصكوك، و(1458) طلبًا لتنظيم المواقع العشوائية، و(2117 ) طلبًا لتسجيل المشاريع المميزة، إلى جانب (1081) طلبًا في التجزئة والدمج، و(912) طلبًا في التسمية والترقيم، و(897) طلبًا في سريان التنظيم، وفي إصدار القرارات المساحية تم إنهاء (863) طلبًا.
وأنهت المنصة ما يزيد على (533) طلبًا تتعلق بتعديل وتنزيل المخططات المعتمدة وإلغاء (104) طلبات لإلغاء المستند التنظيمي، و(58) طلبًا لشراء الزوائد، و(52) طلبًا لمناسيب الطرق، و(407) طلبات في المخططات التطويرية.
وتوفر منصة "سقيفة" التابعة لأمانة المدينة لعملائها، تجربة رقمية متكاملة تُسهم في تحسين تجربة المستفيد والحصول على الخدمات البلدية، حيث سيتمكن المستفيد من تقديم طلبه، ومتابعته من خلال الرقم المرجعي، والتواصل مع المختصين عبر المحادثة المباشرة، وذلك عبر الرابط التالي: geoservices.amana-md.gov.sa .