رطوبة مدارية تتدفق للمملكة الأسبوع القادم وتتسبب في اشتداد الأمطار الموسمية على العديد من المناطق

تبقى أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، الأيام القادمة، تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة تترافق بفرص يومية لهطول أمطار متفاوتة ساعات ما بعد الظهر والمساء من الأسبوع الحالي.
وتشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بتأثر رطوبة مدارية من بحر العرب لأجواء المملكة مرافقة لتقدم الحزام المداري من الجنوب، تدريجيًّا خلال الثلث الثاني من شهر أغسطس الحالي.
ويؤدي ذلك -بمشيئة الله- إلى اتساع نطاق السحب الركامية على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بما فيها جازان وعسير والباحة، وصولًا لمكة المكرمة وربما تطال أيضًا بعض مرتفعات المدينة المنورة، وترفق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد مع احتمالية جريان للأودية والشعاب.
هذا ويحتمل أن تشهد المنطقة الوسطى ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة قد يصاحبها هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق.