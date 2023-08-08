رطوبة مدارية تتدفق للمملكة الأسبوع القادم وتتسبب في اشتداد الأمطار الموسمية على العديد من المناطق

ويؤدي ذلك -بمشيئة الله- إلى اتساع نطاق السحب الركامية على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بما فيها جازان وعسير والباحة، وصولًا لمكة المكرمة وربما تطال أيضًا بعض مرتفعات المدينة المنورة، وترفق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد مع احتمالية جريان للأودية والشعاب.