إمام الحرم المعيقلي يؤم جموع المصلين في مسجد بوترا بماليزيا وسط تغطية إعلامية واسعة

ألقى الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، اليوم خطبة الجمعة في مسجد بوترا بمدينة بوتراجايا، بماليزيا، الذي يُعد من أكبر المساجد في المملكة. أمّ المعيقلي جموع المصلين وسط حضور كبير، وشهدت الخطبة والصلاة تغطية إعلامية مكثفة على القنوات الفضائية الماليزية، مع ترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة "الملايو".
حضر الخطبة وزير الشؤون الدينية الماليزي، داتوك ستيا الدكتور محمد نعيم بن مختار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، مساعد بن إبراهيم السليم، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وسفراء الدول العربية والإسلامية.
جاءت الخطبة ضمن البرنامج الرسمي لزيارة إمام الحرم لمملكة ماليزيا، الذي يتم تنفيذه ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع السفارة السعودية في كوالالمبور.
استهل المعيقلي خطبته بالتأكيد على تقوى الله وامتثال أوامره، وأهمية القرآن الكريم في حياة المسلمين، داعيًا إلى تدبره والعمل بأحكامه. وأشار إلى فضائل القرآن الكريم التي تتجاوز كل الفضائل، وأنه شفيع لأصحابه يوم القيامة. كما أوضح أن التمسك بالقرآن يؤدي إلى الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة.
في ختام الخطبة، دعا الدكتور المعيقلي الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأن يديم الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية وماليزيا، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه خير الأمة.