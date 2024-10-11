إمام الحرم المعيقلي يؤم جموع المصلين في مسجد بوترا بماليزيا وسط تغطية إعلامية واسعة

ألقى الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، اليوم خطبة الجمعة في مسجد بوترا بمدينة بوتراجايا، بماليزيا، الذي يُعد من أكبر المساجد في المملكة. أمّ المعيقلي جموع المصلين وسط حضور كبير، وشهدت الخطبة والصلاة تغطية إعلامية مكثفة على القنوات الفضائية الماليزية، مع ترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة "الملايو".