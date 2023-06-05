"الجمارك" تواصل جهودها بمنفذ جديدة عرعر لخدمة حجاج العراق وتيسير إجراءاتهم

تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وشركاؤها من القطاعات الحكومية تقديم خدماتها في منفذ جديدة عرعر من خلال صالة الحجاج التي استحدثتها الهيئة أخيرًا بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج جمهورية العراق الشقيق، وتحقيق انسيابية ومرونة الإجراءات من جميع الجهات العاملة بالمنفذ.
وتقع صالة الحجاج التي عملت على تطويرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مساحة 9000 م2 وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف حاج وأكثر من 400 حافلة يوميًا، حيث خصصت الهيئة 68 كاونتراً للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة، إلى جانب مرافق مخصصة لتقديم الخدمات الصحية من وزارة الصحة، وجميع القطاعات الأمنية ذات العلاقة.
وشهد منفذ جديدة عرعر يوم الجمعة الماضي، وصول أولى طلائع الحجاج القادمين من جمهورية العراق الشقيق، حيث ركزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على توفير جميع الإمكانيات في المنفذ التي تُسهل من الإجراءات، وتحقق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة، بما في ذلك رفع مستوى التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة المرتبطة بخدمة الحجاج، وتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي، مما يُسهم في جودة الخدمات المقدمة.
وتسعى الهيئة من خلال خطتها التشغيلية في موسم الحج وعبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، إلى تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- المتمثلة في تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة حتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين.