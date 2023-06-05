"الجمارك" تواصل جهودها بمنفذ جديدة عرعر لخدمة حجاج العراق وتيسير إجراءاتهم

وشهد منفذ جديدة عرعر يوم الجمعة الماضي، وصول أولى طلائع الحجاج القادمين من جمهورية العراق الشقيق، حيث ركزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على توفير جميع الإمكانيات في المنفذ التي تُسهل من الإجراءات، وتحقق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة، بما في ذلك رفع مستوى التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة المرتبطة بخدمة الحجاج، وتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي، مما يُسهم في جودة الخدمات المقدمة.