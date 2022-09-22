"السديس" مهنئًا القيادة باليوم الوطني: المواطَنة الحقة شراكةٌ بين أبناء الوطن في الحياة والمصير

وبيّن أن ما يشهده الحَرَمان الشريفان في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من توسعات جبارة، ومشروعات عملاقة؛ تعد الأكبر في تاريخ عمارتيهما، مرورًا بالتطور التقني، والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق الريادة في مجال التوجيه، والإرشاد، والتوعية، والعلم، والمعرفة، وفي تسخير اللغات العالمية، وفي المجال الخدمي، والتشغيلي، والفني، وفي تطوير منشآت ومرافق الرئاسة، واستحداث كل ما من شأنه تحقيق أعلى معايير جودة الخدمات بالحرمين الشريفين.. وإنها لمن المفاخر العظيمة، والمآثر الكريمة لهذه الدولة المباركة، وهذه القيادة المسددة.