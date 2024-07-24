sirar by Stc أول شريك معتمد مزود لخدمات الأمن المدارة من Zscaler في المملكة العربية السعودية

أعلنت sirar by stc، المزود الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة stc، عن شراكتها مع "Zscaler"، الشركة الرائدة في حلول أمان الخدمات السحابية والانترنت. وبموجب الشراكة، ستكون sirar by stc الشريك الأول المعتمد المزوّد لخدمات الأمن المدارة ((MSSP من شركة Zscaler في المملكة العربية السعودية، من ما يوفر للعملاء حلول أمنية مبتكرة وأفضل خدمات الأمن المدارة التي توفر لهم الحماية من الهجمات السيبرانية.
وبفضل الحلول المتطورة التي تقدمها، ستتمكن sirar by stc من توفير حزمة متكاملة من الخدمات المُدارة، ويشمل ذلك منتجات متطورة في مجال الأمن السيبراني، وإدارة هذه الخدمات وتشغيلها بفعالية . من خلال هذه الشراكة، ستعمل sirar by stc على دعم المؤسسات على مواجهة التهديدات السيبرانية وتقديم الحماية اللازمة لها.
وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن المنيع، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة المنتجات في sirar by stc: "نفخر بكوننا أول شريك معتمد لتزويد خدمات الأمن المدارة (MSSP) من شركة Zscaler في المملكة العربية السعودية، مما يعكس التزامنا الراسخ في تقديم حلول أمنية مبتكرة تحمي العملاء من الهجمات السيبرانية المحتملة وتمنحهم القدرة على مواجهة التحديات الأمنية".
ومن جانبها، قالت بلانكا غاليتيرو، نائبة رئيس قسم مبيعات القنوات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Zscaler: "نحن سعداء بشراكتنا المثمرة مع sirar by stc، حيث تجمعنا رؤية مشتركة لتحقيق هدف واحد، وهو توفير حل أمني قوي مبني على الخدمات السحابية وقابل للتوسع للعملاء في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الشراكة إلى التعامل مع المخاطر السيبرانية، مما يمكّن المؤسسات من توجيه جهودها التركيز على نشاطاتها الأساسية بثقة وأمان".
تابعة لمجموعة stc، المزوّد التقني الأول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في المنطقة، شركة sirar by stc هي المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة التي تمكّن المؤسسات من التحكم في قدراتها الإلكترونية وبيئاتها الرقمية. تقدم sirar by stc مجموعة شاملة من الحلول التي تساعد على العمل عبر الإنترنت بأمان وكفاءة. كما تساعد الأدوات التي تقدمها sirar by stc المؤسسات في اكتشاف ومنع هجمات الأمن السيبراني، وحماية مستقبلهم الرقمي، وتوفير الحماية والأمان من هذه النقطة فصاعدًا.