sirar by Stc أول شريك معتمد مزود لخدمات الأمن المدارة من Zscaler في المملكة العربية السعودية

تابعة لمجموعة stc، المزوّد التقني الأول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في المنطقة، شركة sirar by stc هي المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة التي تمكّن المؤسسات من التحكم في قدراتها الإلكترونية وبيئاتها الرقمية. تقدم sirar by stc مجموعة شاملة من الحلول التي تساعد على العمل عبر الإنترنت بأمان وكفاءة. كما تساعد الأدوات التي تقدمها sirar by stc المؤسسات في اكتشاف ومنع هجمات الأمن السيبراني، وحماية مستقبلهم الرقمي، وتوفير الحماية والأمان من هذه النقطة فصاعدًا.