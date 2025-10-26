محليات
وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة
وصلت اليوم الأحد قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة، محمّلة بسلال غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتهدف القافلة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المحتاجة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وتسلّم القافلة "المركز السعودي للثقافة والتراث"، الشريك المنفّذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في القطاع، تمهيدًا لبدء توزيع المساعدات بشكل مباشر على الأسر النازحة والمتضررة في مختلف محافظات غزة.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة الظروف الصعبة.