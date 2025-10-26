وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

وصلت اليوم الأحد قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة، محمّلة بسلال غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.