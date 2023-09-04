علامة فارقة في رحلة الريادة.. "روشن" تنال لقب أفضل مطور عقاري بالخليج لـ 2023

تمكنت مجموعة "روشن"، شركة التطوير العقاري الوطنية الرائدة في المملكة، وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، من حصد لقب أفضل مطور عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن قائمة مجلة "كونستركشن ويك الشرق الأوسط" لأفضل 50 مطوراً خليجياً لعام 2023.
وتقدمت "روشن" بهذا الإنجاز من المرتبة الـتاسعة في عام 2022 إلى المرتبة الأولى هذا العام، وهو ما يمثل علامة فارقة في رحلة روشن تعزز من مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري في منطقة الخليج وتدشن لحقبة جديدة من التميز في التطوير العقاري على مستوى الخليج العربي بأكمله.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: "إننا فخورون لاختيارنا كأفضل مطور في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 من قبل مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط, وأن هذا التقدير يُعد شهادة على العمل الجاد والجهد الذي يبذله فريقنا وتفانيه وشغفه بخلق وجهات استثنائية وريادة القطاع العقاري في منطقة الخليج، كما أنه تأكيد على التزام روشن بإستراتيجيتها التي تهدف إلى رفع جودة الحياة في المملكة, ونحن ملتزمون برفع حدود الابتكار والاستدامة في مشاريعنا، وهذا اللقب يدفعنا لمواصلة مسيرتنا الملهمة والتغلب على المزيد من التحديات".
وتعرض قائمة "كونستركشن ويك الشرق الأوسط" أفضل 50 مطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي، وأهم المطورين العقاريين وأكثرهم تأثيراً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم اختيار الفائز بناءً على عدد من المعايير، على رأسها قيمة المشاريع المنجزة وقيمة المشاريع قيد الإنشاء وقيمة العقود الممنوحة مؤخراً ومدى الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتطبيق مفاهيم الاستدامة.
ويأتي هذا التصنيف شهادة على كفاءة الشركة وتفوقها في تطبيق معايير صناعة العقار باستمرار والإسهام في نمو وتطور القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعكس الثقة التي يضعها العملاء والشركاء وأصحاب العلاقة في قدرة روشن على تقديم مشاريع متميزة.
وساهم التزام روشن بتطبيق ممارسات التطوير المستدام بدور كبير في نيل هذا الإنجاز، إذ تعطي المجموعة أولوية للتصميمات صديقة البيئة والتقنيات الموفرة للطاقة والمبادرات التي تركز على أنسنة المجتمع في جميع مشاريعها. ويتوافق هذا الالتزام مع الاتجاه المتزايد داخل المنطقة نحو اتباع ممارسات الاستدامة والمباني الخضراء.
وجاء هذا اللقب في الوقت الذي تمضي فيه "روشن" قدماً في تنفيذ إستراتيجيتها للتطوير من الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية إلى الساحل الغربي، وتوسيع نطاق عملياتها لتعزيز أجندتها التي تهدف إلى رفع جودة الحياة في المملكة وقيادة المنطقة في مجال الابتكار والتقنيات التحويلية وإكمال مسيرتها في التحول إلى مطور متعدد الأصول ذي أهمية عالمية وأحد أهم عوامل التمكين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ومنذ انطلاقتها في عام 2020، أعلنت "روشن" عن خمسة مشاريع، "سدرة" و"وارفة" في الرياض و"العروس" و"مرافي" في "جدة" و"الفلوة" في المنطقة الشرقية، وهي مشاريع تسهم بشكل كبير في تحقيق هدف الدولة في رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين إلى 70٪ بحلول عام 2030.