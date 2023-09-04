علامة فارقة في رحلة الريادة.. "روشن" تنال لقب أفضل مطور عقاري بالخليج لـ 2023

ومنذ انطلاقتها في عام 2020، أعلنت "روشن" عن خمسة مشاريع، "سدرة" و"وارفة" في الرياض و"العروس" و"مرافي" في "جدة" و"الفلوة" في المنطقة الشرقية، وهي مشاريع تسهم بشكل كبير في تحقيق هدف الدولة في رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين إلى 70٪ بحلول عام 2030.