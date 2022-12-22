بدء جلسات مؤتمر "خير أمة" لدول آسيان بإندونيسيا

فيما قدم المحور الثالث أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن فهد الفريح تحدث خلاله عن الوسطية في الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، أما المحور الرابع قدمه الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ سعد بن شايم العنزي تحدث فيه عن الاستقامة على العمل وأثرها في الاجتماع والنجاة من الأحزاب والفرق المخالفة لمنهج السلف.