تحذير للنساء والرجال من "مرض صامت".. 3 فئات في نصائح لـ"الغذاء والدواء"

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"، أن الكشف المبكر عن هشاشة العظام يتم باستخدام جهاز (DEXA)، مبينةً أن حالة هشاشة العظـام هي انخفاض في كثافة العظام يؤدي إلى سهولـة حـدوث كسـور ويسمى المرض الصامـت لعـدم وضـوح أعراضه مبكراً.