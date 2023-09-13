"أسفار" توقّع اتفاقيةَ تعاون مع أمانة الباحة لتطوير مشاريع سياحية عالمية المستوى

وتعليقًا على الاتفاقية، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أسفار" الدكتور فهد بن مشيط، أن الشركة تهدف للاستثمار في المدن الواعدة السعودية مثل الباحة؛ لتعزيز مفاهيم السياحة الجبلية والزراعية في المملكة، كما تسعى للارتقاء بمفهوم السياحة الجبلية إلى مستوى غير مسبوق في المملكة، وتوفير باقة متنوعة من التجارب العصرية التي تمزج مفهوم المغامرة بالتشويق والترفيه، بالإضافة إلى استثمار نقاط القوة وتعزيزها وتطوير جميع العناصر المساندة؛ لتكوين منظومة سياحية في الباحة جاذبة للزوار".