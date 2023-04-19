وكالات سفر: هذه أهم وجهات سفر السعوديين في عيد الفطر المبارك

شهدت مكاتب وكالات السفر في المملكة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية لحجز فنادق وتذاكر طيران خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد عددٌ من المتخصصين في قطاع السياحة والسفر أن الأردن ولندن ودبي والمالديف ومصر تُعد أكثر الوجهات طلبًا للمسافرين خلال هذه الفترة؛ مما أدى إلى ارتفاع الحجوزات لمستويات غير مسبوقة، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار التذاكر من 70 إلى 150 % لبعض وجهات السفر.
وأكد مسؤول الحجوزات في إحدى وكالات السفر بالرياض أن إجازة عيد الفطر تشهد ارتفاعًا كبيرًا على الفنادق والطيران بسبب الإقبال على السفر خلال الأسبوع المقبل، ومع إضافة رحلات إضافية لاستيعاب الحركة الكبيرة المتوقعة.
في حين أوضح المدير العام لإحدى وكالات السفر بجدة أن ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار لأغلب الدول السياحية بنسبة تصل إلى 75 %.
ورصدت المبيعات أن دبي والقاهرة والبحرين وعمان ولندن وإسطنبول شهدوا إقبالاً شديدًا على الحجز.