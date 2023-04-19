وكالات سفر: هذه أهم وجهات سفر السعوديين في عيد الفطر المبارك

وأكد عددٌ من المتخصصين في قطاع السياحة والسفر أن الأردن ولندن ودبي والمالديف ومصر تُعد أكثر الوجهات طلبًا للمسافرين خلال هذه الفترة؛ مما أدى إلى ارتفاع الحجوزات لمستويات غير مسبوقة، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار التذاكر من 70 إلى 150 % لبعض وجهات السفر.