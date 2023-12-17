دله للرعاية المنزلية» تعالج مريض "متلازمة غيلان باريه" النادرة الحدوث

وتضمنت الخطة العلاجية للمريض عدة خطوات، منها وضع برنامج علاج طبيعي مناسب، وتنسيق زيارات علاجية منزلية مكثفة، من قبل فريق «دله للرعاية المنزلية»، وتشخيصه سريرياً، مع مشاركة الخطة العلاجية مع عائلته وذلك لزيادة الدعم النفسي، وتشجيعه لرحلة استعادة الوظائف الحركية، ليبدأ بعد ذلك العلاج اليدوي، لمساعدته على زيادة المدى الحركي للمفاصل ، ومن ثم بدأت مرحلة العلاج الكهربائي لتحفيز الأعصاب والعضلات، وتخفيف الألم، وزيادة تدفق الدم إلى الأنسجة، وتقليل توتر العضلات. مع إعطائه تمارين علاجية متنوعة، لمساعدته على استعادة الحركة.