"آل الشيخ" يختتم زيارة للقاهرة رأس خلالها وفد السعودية في مؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر"

وكان المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد أصدر بيانًا في ختام أعماله، أكد فيه ضرورة تأهيل المجددين، وإعدادهم الإعداد اللازم، إضافة إلى مأسسة الاجتهاد الجماعي، والاستعانة بأهل الاختصاص من العلماء في مختلف المجالات الحياتية والشرعية، وأخيرًا وليس آخرًا تجريم أصحاب الفتاوى الفوضوية من غير المؤهلين وذوي الاختصاص؛ لما يسببونه من أزمات وفوضى تهدد استقرار وأمن العالم الإسلامي والعالم بأسره.