غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان نتائج برنامج الكشف عن الموهوبين للعام 2024

وبلغ عدد المسجلين في مقياس موهبة للقدرات العقلية في عامه الـ14، رقماً قياسياً غير مسبوق، بنحو 103 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، حيث ارتفع عدد المسجلين بنسبة 72% عن العام السابق، كما بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا المقياس على مدار 14 عاماً من إدارات التعليم كافة، أكثر من 600 ألف طالب وطالبة، وتم اكتشاف أكثر من 276 ألفاً من بينهم وتصنيفهم كموهوبين.