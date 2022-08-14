"يلو" تجدد شراكتها مع أندية إقليمية وأوروبية

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن رعاية أندية إقليمية وأوروبية يأتي في إطار استراتيجية الشركة على تعزيز حضور العلامة التجارية لـ "يلو" والتي لها حضور في عدد من المحطات الرئيسية خارج المملكة، بالإضافة إلى الشراكة المتميزة التي ترتبط فيها "يلو" مع شركات عالمية في قطاع تأجير السيارات مثل "يورب كار"، وأضاف النجران قائلاً: كما ذكرت عن الأهداف التسويقية للشركة من وراء هذه الرعايات هناك جوانب إيجابية أخرى تعود على الوطن، حيث نحرص في كافة أنشطتنا الترويجية والفعاليات التي نقيمها للترويج للسياحة السعودية ونقل الصورة الحقيقة عن بلادنا، كما حدث في العام الماضي عندما تم استضافة عدد من مشجعي فريق شفيلد يونايتد في المملكة بعد مسابقة جرت خلال إحدى مباريات الفريق، وقد كانت انطباعاتهم رائعة بعد زيارة المملكة والتعرّف على معالمها وحضور فعاليات سباق الفورمولا1 في جدة، كما أننا ندعم من خلال هذه الرعايات استثمارات رجال الأعمال السعوديين في هذه الأندية التي تعود ملكيتها لهم".