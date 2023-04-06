ما الكلمات التي أطّر بها "ولي العهد" العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؟

"نحن نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات غير المسبوقة وآفاق نمو غير محدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في حال تم استخدامها على النحو الأمثل أن تجنّب العالم الكثير من المضار وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة"، بهذه الكلمات عبّر سمو ولي العهد عن مدى تأثير كيفية استخدام التقنية الحديثة على تقدم البلدان.