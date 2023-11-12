رئيس جمهورية بوروندي يزور مقر رابطة العالم الإسلامي

زار فخامة رئيس جمهورية بوروندي، السيد إيفاريست ندايشيمي، مقرَّ رابطة العالم الإسلامي الفرعي بالرياض، حيث كان في استقبال فخامته معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.