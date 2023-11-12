رئيس جمهورية بوروندي يزور مقر رابطة العالم الإسلامي

زار فخامة رئيس جمهورية بوروندي، السيد إيفاريست ندايشيمي، مقرَّ رابطة العالم الإسلامي الفرعي بالرياض، حيث كان في استقبال فخامته معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات من بينها تعزيز الحوار الحضاري من أجل عالمٍ أكثر تفاهمًا وسلامًا، ومجتمعاتٍ أكثر تعايشًا ووئامًا.
وثمَّن فخامتُه مبادرات الرابطة وفعالياتها الدولية لدعم الوئام والسلام في دول التعدد الديني والإثني، وجهودها في تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.
عقِب ذلك أقام معالي الأمين العام باسم الرابطة لفخامة الرئيس والوفد المرافق له مأدبةَ عَشاءٍ احتفاءً بزيارة فخامته.
الجديرُ بالذكر أنّ رابطة العالم الإسلامي أعلنَت في وقتٍ سابقٍ عن تدشين مكتبها في جمهورية بوروندي ليُشرف على مشروعاتها في بروندي.