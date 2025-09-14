نائب وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي

بدوره، أوضح الدكتور محمد الشلفان المدير العام لمركز التدريب العدلي أنه خلال عام 2024 نفّذَ المركزُ أكثرَ من 4800 دورةٍ تدريبية، وفّر من خلالِها أكثرَ من 220 ألفَ مقعدٍ تدريبيٍّ بزيادةٍ قدرها 55% عن العامِ السابق، لافتاً إلى أنه استفادَ منها مختلفُ الممارسينَ العدليين من القضاةِ ومساعديهِم والمحامين، إضافةً إلى القطاعِ الخاص ذي العلاقة.