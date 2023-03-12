الوطنية للإسكان "NHC": أكثر من 33 شركة محلّيّة تدعمها منصة "مواد" للمحتوى المحلي

ففي يناير من العام الجاري ساهمت المنصة في دعم وتعزيز المحتوى المحلي، وذلك من خلال توقيع 22 اتفاقية بقيمة 4 مليارات ريال مع مجموعة من المصانع والشركات المحلية في إطار دعم المصانع؛ وهي: شركة الخزف السعودي، شركة المديفر، شركة رأس الخيمة، الشركة العربية للبلاط "أرتيك"، ركاز العالمية للاستثمار، شركة فازة، شركة القريشي، شركة شهامة الخليج، مصنع ألفا للأبواب الخشبية، عمران نجد "أوميكس"، شركة بيت الإباء، مصنع الحصان للألومنيوم، الحلول المتكاملة للأبواب، مصنع بوخمسين الصناعية، شركة الزامل، شركة غلاس هوم السعودية، إعمار المدينة، شركة مصنع إعمار الشريف للخرسانة الجاهزة، وشركة تكوين الراجحي، كما أبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة "كونيكس" المتخصّصة في توفير حلول للتصاميم الهندسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.