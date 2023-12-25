"ابن سمار" يحقق "بيرق الموحد" بمهرجان المؤسس للإبل

حقّق مالك "سمارات" حامد بن سعود بن سمار، اليوم الإثنين، "بيرق الموحد" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المستمرة فعالياته بالصياهد في نسخته الثامنة.
وقدم بطل بيرق الموحد، الفوز باللقب الغالي لجمهور سمارات، مؤكدًا أنه أحكم قبضته على أشواط الشعل كافة، دون منافس ولسنوات مقبلة.
وشهدت منافسات شوط بيرق الموحد، اليوم، تنافسًا كبيرًا من أشهر الملّاك في هذا اللون الفريد، قبل أن يحسمها "ابن سمار" بفوز "سمارات" بالبيرق، والمنقية الرديفة بالمركز الرابع.
وأشاد "ابن سمار" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، وبنجاحه وتطور فعالياته، بمتابعة رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.
وثمّن دعمَ سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، وحضوره السنوي لختام المهرجان، وتسليم ملاك الإبل جوائزهم في أكبر تكريم يسعدون به.
وقال: إن دعم سمو ولي العهد ورعايته السنوية له أوصله لمكانة عالمية ليس لها مثيل في دول العالم من ناحية سلالات الإبل وقوة التنافس والتنظيم العالي ومشاركات أطيب الإبل في العالم التي وصلت قيمتها السوقية لمبالغ مليونية، فلله الحمد والشكر.