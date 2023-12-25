"ابن سمار" يحقق "بيرق الموحد" بمهرجان المؤسس للإبل

وشهدت منافسات شوط بيرق الموحد، اليوم، تنافسًا كبيرًا من أشهر الملّاك في هذا اللون الفريد، قبل أن يحسمها "ابن سمار" بفوز "سمارات" بالبيرق، والمنقية الرديفة بالمركز الرابع.