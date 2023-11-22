تعزيزًا لدعم الموهوبين.. "نيوم" راعٍ رسمي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

من جانبه أوضح المدير العام لقطاع الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في "نيوم"، "واين بورغ"؛ أن هذه الشراكة تجسّد التزام "نيوم" برسم مستقبل جديد للإنتاج السينمائي والصناعات الإعلامية عمومًا على مستوى المنطقة والعالم، كذلك في توطين مسارات هذا القطاع، وتعزيز دوره في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، عبر خلق منظومة إنتاج متكاملة تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واستقطاب الموهوبين والمنتجين السينمائيين والأعمال السينمائية الكبيرة.