ليس بمنزلة أو نجم.. هل انتهى "سهيل"؟ ومتى يحلّ "الوسم"؟ إيضاح من "المسند"

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إٍكس"، أنّ دخول موسم الوسم يأتي بعد دخول طالع الصرفة، وهو آخر نجوم سهيل الأربعة، مشيرًا إلى أن الصرفة سمّيت بالصرفة لانصراف الحر عند طلوعها فجرًا من المشرق أوائل أكتوبر، وانصراف البرد عند غروبها فجرًا في جهة المغرب منتصف مارس تقريبًا.