ليس بمنزلة أو نجم.. هل انتهى "سهيل"؟ ومتى يحلّ "الوسم"؟ إيضاح من "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنّ آخر يوم في موسم سهيل هو 15 أكتوبر، ويعقبه مباشرة دخول الوسم في 16 أكتوبر.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إٍكس"، أنّ دخول موسم الوسم يأتي بعد دخول طالع الصرفة، وهو آخر نجوم سهيل الأربعة، مشيرًا إلى أن الصرفة سمّيت بالصرفة لانصراف الحر عند طلوعها فجرًا من المشرق أوائل أكتوبر، وانصراف البرد عند غروبها فجرًا في جهة المغرب منتصف مارس تقريبًا.
وأضاف: "الوسم ليس بمنزلة أو نجم في السماء، بل صفة لوقت من السنة، وله من المنازل القمرية أربع: العواء ودخوله في 16 أكتوبر، ويليه السماك ودخوله في 29 أكتوبر، ويليه الغفر ودخوله في 11 نوفمبر، وأخيرًا الزبانا ودخولها في 24 نوفمبر، والله أعلم".