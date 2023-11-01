تدشين "المتحف السعودي للفن المعاصر" في "جاكس" بالدرعية

ويستضيف المتحفُ السعودي للفن المعاصر معرضَ بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر "بينالسور"، الذي انطلق في شهر يوليو الماضي بالعاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، متضمنًا أعمالًا إبداعية لأكثر من "400" فنان من "27" دولة من بينهم عشرة فنانين من المملكة؛ ليقدم رحلة بين الواقع والخرافة تحت عنوان "تخيل الفنتازيا والأحلام واليوتوبيا"، من خلال مفاجأة الأعمال الفنية للزائر بتغيير تصوره للمكان.