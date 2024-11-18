مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنقذ مولوداً عانى عيباً خلقياً أدّى إلى انكشاف الحبل الشوكي

وأوضح د. بهاء؛ أن العملية اتسمت بالتعقيد أولاً، لأن الطفل أُحضر إلى المستشفى بعد "3" أسابيع من الولادة، في حين أن الحالة تُصنف ضمن الحالات الطارئة التي يجب علاجها خلال "48" ساعة من الولادة، والأمر الآخر كِبر حجم الفتحة التي غطت نحو نصف ظهر المراجع، مشيراً إلى أن هذَيْن العاملَيْن صعَّبا من مهمة الفريق الطبي، الذي تعامل بحرفية مع الحالة، وتمكن من إنقاذ الطفل من مضاعفاتٍ خطيرة، كحدوث التهاباتٍ حادّة ومتكرّرة بالدماغ؛ قد تؤدي إلى الوفاة- لا قدّر الله.