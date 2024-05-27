مكة في الصدارة.. أكثر من 7 ملايين مركبة تعبر طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي

كشفت الهيئة العامة للطرق، عن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق المملكة خلال الأسبـوع الماضي بين 18 حتى 24 مايو الجاري، التي بلغت أكثر من 7.1 مليون مركبة.
وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.3 مليون مركبة، تلتها الشرقية والرياض بأكثر من 1.2 مليون مركبة، ثم منطقة المدينة المنوّرة بأكثر من 526 ألف مركبة، والقصيم 488 ألف مركبة، وتبوك 255 ألفاً، وحائل 213 ألفاً، والجوف 168 ألفاً، ونجران 154 ألف مركبة.
وأضافت الهيئة، أن طرق الباحة تجاوزت حركة المركبات فيها 122 ألف مركبة، ثم الحدود الشمالية 119 ألفاً، وعسير 113 ألفاً، وجازان 102 ألف مركبة.