مكة في الصدارة.. أكثر من 7 ملايين مركبة تعبر طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي

وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.3 مليون مركبة، تلتها الشرقية والرياض بأكثر من 1.2 مليون مركبة، ثم منطقة المدينة المنوّرة بأكثر من 526 ألف مركبة، والقصيم 488 ألف مركبة، وتبوك 255 ألفاً، وحائل 213 ألفاً، والجوف 168 ألفاً، ونجران 154 ألف مركبة.