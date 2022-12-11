طريق الحرير الجديد.. حقبة نحو النمو الاقتصادي للمناطق والبداية من جازان

يُذكر أن الاستثمار في ميناء جازان، ثالث أكبر موانئ المملكة تقوم عليه شركة صينية رائدة، ليتحول الميناء إلى مصدر مهم للحركة التجارية لشرق آسيا، عطفًا على موقعه الجغرافي المحوري المتميز، ويمر به قرابة الثلث من التجارة الدولية.