الموت يغيّب اللاعب الدولي سالم مروان.. فقد الحركة منذ ٣٢ عاماً بعد انقلاب سيارته

غيَّب الموت نجم المنتخب السعودي الأول ونادي النصر اللاعب السابق سالم مروان؛ عن عمر يناهز (٦٤ عاماً)، في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس الإثنين، بعد معاناة طويلة مع مرضٍ أفقده القدرة على الحركة نتيجة حادث سير.
وبدأ سالم مروان قصته مع الملاعب عام ١٩٧٢ مع نادي النصر واستمر حتى عام ١٩٩١، حقق ٩ بطولات مختلفة، منها: الدوري وكأس الملك وكأس الاتحاد، كما لعب مع المنتخب السعودي ٤٤ مباراة.
ونعى رئيس نادي النصر مسلي آل عمر؛ وفاة مروان عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلاً "نسألك اللهم الرحمة والمغفرة لسالم مروان، اللهم تجاوز عنه والطف به يا أرحم الراحمين، تعازينا للأسرة الرياضية في وفاة أسطورة الحراسة السعودية".
وتعرَّض سالم مروان؛ الشهر الماضي، لوعكة صحية حادة وتمّ نقله على أثرها للعناية المركّزة بمستشفى الملك سلمان بالرياض.
وكان اللاعب الدولي سالم مروان؛ قد اعتزل كرة القدم في ١٩٩١ بعد أن تعرَّض لحادث سير أدى إلى انقلاب سيارته في أثناء عودته إلى الرياض من مكة المكرّمة، وأُصيب بعدها بشلل رباعي أفقده الحركة طوال ٣٢ عاماً.