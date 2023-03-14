الموت يغيّب اللاعب الدولي سالم مروان.. فقد الحركة منذ ٣٢ عاماً بعد انقلاب سيارته

غيَّب الموت نجم المنتخب السعودي الأول ونادي النصر اللاعب السابق سالم مروان؛ عن عمر يناهز (٦٤ عاماً)، في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس الإثنين، بعد معاناة طويلة مع مرضٍ أفقده القدرة على الحركة نتيجة حادث سير.