تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": سحب المركبات من شوارع البغدادية يكون في هذه الحالات

أوضحت أمانة جدة في ردّها على خبر سابق لـ"سبق"، قبل ثلاثة أشهر بعنوان "بعد تحويل شوارع بغدادية جدة لمواقف مدفوعة.. الأهالي.. نطالب بحلول عاجلة"، أن شركة المواقف من الشركات الوطنية التي تعمل بالشراكة مع القطاع الحكومي في تطوير الخدمات في مدينة جدة، من خلال إدارة وتشغيل المواقف على الشارع وفق الضوابط النظامية.
وعبّرت الأمانة في خطاب تلقته "سبق"، بتوقيع مدير عام الاتصال المؤسسي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي، عن تقديرها للدور الذي تقوم به الصحيفة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء جدة، لافتة إلى أن الأمانة تقوم بمتابعة جميع الملاحظات الواردة بخصوص مشروع المواقف على الشارع والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، إن وجدت.
وأضاف البقمي، أنه لا يتم سحب المركبات في حال وقوفها بالشكل الصحيح في حيز الوقوف المحدد، ويتم سحبها فقط في حال الوقوف على الأرصفة أو ممرات المشاة وكذلك الوقوف في أماكن ذوي الاعاقة أو مناطق يمنع الوقوف بها حسب اللوحات الإرشادية في داخل نطاق المشروع، كما أن الشركة المشغلة وبمتابعة من قبل أمانة جدة لديها فريق خدمة عملاء للرد على استفسارات مستخدمي المواقف وحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالمشروع بشكل عام.
وبيّن أن الشركة المشغلة وضعت أجهزة الدفع على الشوارع ذات تقنية حديثة لتسهيل الدفع لمرتادي المنطقة ولديها فريق متكامل من المتخصصين والفنيين لضمان عمل الأجهزة ومتابعتها بشكل لحظي، كما أن هذه الأجهزة مرتبطة بنظام مركزي عام يرسل إشعارات آنية لفريق الصيانة في حال وجود أي عطل أو خلل ومن ثم يقوم فريق الصيانة فوراً بإجراء اللازم.
وحول طريقة استخدام أجهزة المواقف، لفت إلى أن جميع الأجهزة موضح بها آلية الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، وبإمكان مرتادي المنطقة دفع أجرة الوقوف عن طريق "الدفع بالعملة المعدنية (لا تحتاج لفتح حساب)، أو الدفع عن طريق الحساب الإلكتروني بإيداع مبلغ بأحد أجهزة الدفع الموزعة على الشوارع، أو عن طريق تطبيق موقف الذي لا يستدعي "استخدام أجهزة المواقف عبر شحن الحساب عن طريق الفيزا أو الماستركارد وبطاقات مدى الجديدة".
وأكّد البقمي، أن المشروع ساهم بشكل كبير في الحد من ممارسات الوقوف الخاطئ أو حجز المواقف لفترات طويلة، وحقق التوازن بوفرة أماكن الوقوف وتقليل الاختناقات المرورية.