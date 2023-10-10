تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": سحب المركبات من شوارع البغدادية يكون في هذه الحالات

وأضاف البقمي، أنه لا يتم سحب المركبات في حال وقوفها بالشكل الصحيح في حيز الوقوف المحدد، ويتم سحبها فقط في حال الوقوف على الأرصفة أو ممرات المشاة وكذلك الوقوف في أماكن ذوي الاعاقة أو مناطق يمنع الوقوف بها حسب اللوحات الإرشادية في داخل نطاق المشروع، كما أن الشركة المشغلة وبمتابعة من قبل أمانة جدة لديها فريق خدمة عملاء للرد على استفسارات مستخدمي المواقف وحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالمشروع بشكل عام.