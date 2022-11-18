طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة إلى الدوحة

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بتدشين رحلاته المباشرة من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بما يصل إلى ست رحلات يومية، بالتزامن مع قرب انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، حيث تنطلق من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة مما يوفر لضيوفه خيارات متعددة لحضور البطولة كما يوفر للراغبين من مشجعي كأس العالم الفرصة لزيارة المملكة.
وبهذه المناسبة، أقيم احتفال في الصالة رقم 3 للرحلات الدولية بمطار الملك خالد الدولي في الرياض بحضور ممثلين من سفارة قطر في الرياض وطيران ناس، ومطارات الرياض، وشمل الاحتفال توزيع الهدايا على المسافرين في منطقة تسجيل الركاب الخاصة بطيران ناس، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية.
وأوضح المدير العام للإتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس الأستاذ وليد عوضة الأحمد بأن الشركة أكملت استعدادها لمواكبة انطلاق الحديث الرياضي الأكبر في العالم بتشغيل نحو 30 رحلة في الأسبوع حيث سيتم نقل أكثر من 1000 مسافر يومياً و نحو 7300 مسافر أسبوعياً من الرياض وجدة إلى الدوحة. مشيراً إلى أن طيران ناس بدأ حملة توعية للمسافرين عن إجراءات السفر الخاصة بفترة مونديال كأس العالم، إذ نبه ضيوفه المسافرين إلى الدوحة، عبر القنوات الرقمية ورسائل الجوال النصية والإيميل ووسائل الإعلام بضرورة اصطحاب جواز السفر، إذ لا تقبل بطاقة الهوية الوطنية، والحصول على بطاقة "هيا" قبل السفر، مع التأكيد على أن جميع الرحلات ستكون من الصالة رقم 3 في مطار الملك خالد الدولي.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر، موضحة أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة لحاملي هذه البطاقة لمدة 60 يوماً، تتضمن الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.
ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.