طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة إلى الدوحة

وأوضح المدير العام للإتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس الأستاذ وليد عوضة الأحمد بأن الشركة أكملت استعدادها لمواكبة انطلاق الحديث الرياضي الأكبر في العالم بتشغيل نحو 30 رحلة في الأسبوع حيث سيتم نقل أكثر من 1000 مسافر يومياً و نحو 7300 مسافر أسبوعياً من الرياض وجدة إلى الدوحة. مشيراً إلى أن طيران ناس بدأ حملة توعية للمسافرين عن إجراءات السفر الخاصة بفترة مونديال كأس العالم، إذ نبه ضيوفه المسافرين إلى الدوحة، عبر القنوات الرقمية ورسائل الجوال النصية والإيميل ووسائل الإعلام بضرورة اصطحاب جواز السفر، إذ لا تقبل بطاقة الهوية الوطنية، والحصول على بطاقة "هيا" قبل السفر، مع التأكيد على أن جميع الرحلات ستكون من الصالة رقم 3 في مطار الملك خالد الدولي.