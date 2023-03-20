عملية منظار ناجحة بالكتف لأربعينية تحت التخدير الطرفي بمستشفى "سليمان الحبيب" بالقصيم

وأضاف الدكتور "الظفيري" أنه على الفور تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جراحية عن طريق المنظار وبفتحات صغيرة لا تتعدى 1 سم، تحت التخدير الطرفي وليس الكامل؛ مثلما هو متبع في الجراحات التقليدية، وتم فيها تنظيف الالتهابات وربط الأوتار في عملية استغرقت 60 دقيقة، وتم نقل المريضة بعد الجراحة إلى جناح التنويم.