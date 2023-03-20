عملية منظار ناجحة بالكتف لأربعينية تحت التخدير الطرفي بمستشفى "سليمان الحبيب" بالقصيم

أجرى فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عملية منظار ناجحة للكتف بواسطة التخدير الطرفي، لمريضة تبلغ من العمر 42 عامًا، كانت تشكو من مشاكل وآلام شديدة بالكتف استمرت أكثر من ثلاثة أشهر؛ مما تسبب في فقدانها القدرة على أداء مهامها اليومية وممارسة حياتها الطبيعية.
وأوضح الدكتور علي الظفيري استشاري جراحة العظام، والمتخصص في جراحة الكتف والركبة والورك، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، أن المريضة وصلت للعيادة وهي تشتكي من آلام شديدة بالكتف.. وبمراجعة تاريخها المرضي تَقرر إخضاعها لفحص الأشعة بالرنين المغناطيسي MRI، وأظهرت النتائجُ إصابتها بتمزق وقطع في أوتار الكتف يستدعي التدخل الجراحي لعلاجه.
وأضاف الدكتور "الظفيري" أنه على الفور تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جراحية عن طريق المنظار وبفتحات صغيرة لا تتعدى 1 سم، تحت التخدير الطرفي وليس الكامل؛ مثلما هو متبع في الجراحات التقليدية، وتم فيها تنظيف الالتهابات وربط الأوتار في عملية استغرقت 60 دقيقة، وتم نقل المريضة بعد الجراحة إلى جناح التنويم.
واختتم بالقول أن المريضة تمكنت -بحمد الله- بعد خضوعها لعدة جلسات علاج طبيعي من استعادة قدرتها على تحريك الكتف، واستخدامه للأنشطة اليومية، إضافة إلى أنها غادرت المستشفى وقد تخلصت من الآلام بشكل نهائي.
ويحظى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم بسجل حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية؛ حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، وجائزة SRC من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز.