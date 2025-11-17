مشروع "مسام" ينزع 1,846 لغمًا من اليمن في أسبوع ويصل بإجمالي الألغام المنزوعة إلى أكثر من 524 ألفًا

وفي محافظة عدن نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات، و(1,528) ذخيرة غير منفجرة، و(7) عبوات ناسفة مبتكرة، وفي محافظة تعز نزع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية المخاء، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، و(31) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، وعبوة ناسفة مبتكرة في مديرية صلوح.