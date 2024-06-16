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رئيس مجلس المشايخ في باكستان: ما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن لا يمكن لأي بلد في العالم أن يؤديه

الإعلامي الفلسطيني رياض الطهراوي: السعودية تقف إلى جانب شعبنا في جميع الأحوال