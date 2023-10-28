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مراوغة ولوحات غير مطابقة.. المرور السري بالرياض يطيح بمتجاوزي الأنظمة
دوريات المرور ضبطت أخرى لعدم اكتمال الأنوار الخلفية والتجاوز غير النظامي
واصلت إدارة المرور السعودي جهودها الميدانية بالرياض؛ لرصد وضبط المخالفات المرورية.
وأكّدت دوريات المرور السري في مدينة الرياض، حضورها القوي في التصدّي للمخالفات في شوارع العاصمة وملاحقة متجاوزي الأنظمة المرورية.
ووثّق مقطع فيديو عملية ضبط أحد الأشخاص باستخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وتجاوز غير نظامي للمركبات الثقيلة.
كما تمّ ضبط سيارة راوغ قائدها بين المركبات، وعدم وجود لوحة خلفية وتمّ حجز المركبة.
وتمكنت فرق المرور السري من ضبط قائد مركبة بسبب قيامه بالتعديل على هيكلها "أصوات مزعجة"، ومركبة هايلوكس بسبب عدم اكتمال الأنوار، واستخدام لوحة غير عائدة للمركبة، ومركبة أخرى تستخدم لوحات غير مطابقة.