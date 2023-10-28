مراوغة ولوحات غير مطابقة.. المرور السري بالرياض يطيح بمتجاوزي الأنظمة

وتمكنت فرق المرور السري من ضبط قائد مركبة بسبب قيامه بالتعديل على هيكلها "أصوات مزعجة"، ومركبة هايلوكس بسبب عدم اكتمال الأنوار، واستخدام لوحة غير عائدة للمركبة، ومركبة أخرى تستخدم لوحات غير مطابقة.