45 ندوة حوارية في جناح المملكة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب

ويخصص الجناح جلسات حوارية دورية بعنوان: "حديث الكتاب"؛ تجمع الزوار بالمؤلفين السعوديين، وكانت باكورة هذه الجلسات مع الشاعر والروائي الدكتور "خليف الغالب"؛ فيما سيتحدث خلال جلسة: "صناعة النشر في السعودية" غداً، الكاتب فهد بن عامر الأحمدي، وتستضيف هذه الجلسات الحوارية كلًا من: الروائي "أسامة المسلم"، وخبير تطوير المهارات "الدكتور محمد الخالدي"، والكاتب والناشر "الدكتور محمد المشوح"، خلال الأيام المقبلة للحديث عن تجاربهم الكتابية.