نائب أمير الشرقية: يوم العلَم ترسيخ لمكانة راية التوحيد في هذه البلاد

وأكد الأمير سعود بن بندر أن الاحتفاء بيوم العلم يرسخ مكانة راية التوحيد لدى أبناء هذه البلاد، وشاهداً على ما تحقق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة العظيمة منذ تأسيسها في عام 1139 هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، وما يتضمنه العلم من مضامين ومدلولات تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء"، لهذه الدولة الأبية وسيادتها ورمزاً للتلاحم والوحدة الوطنية.