نائب أمير الشرقية: يوم العلَم ترسيخ لمكانة راية التوحيد في هذه البلاد

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم العلم، الذي يوافق 11 مارس من كل عام، والذي يعكس ما يوليانه من اهتمام بهذه المناسبة التاريخية العزيزة والغالية على الجميع.
وأكد الأمير سعود بن بندر أن الاحتفاء بيوم العلم يرسخ مكانة راية التوحيد لدى أبناء هذه البلاد، وشاهداً على ما تحقق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة العظيمة منذ تأسيسها في عام 1139 هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، وما يتضمنه العلم من مضامين ومدلولات تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء"، لهذه الدولة الأبية وسيادتها ورمزاً للتلاحم والوحدة الوطنية.
وفي ختام تصريحه، سأل المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي وقيادته الرشيدة، ويعز رايته راية التوحيد، ويديم أمنه وأمانه واستقراره.