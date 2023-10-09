شركة "جسر" تطلق المنظومة التقنية الحديثة لمساعدة الشركات على إدارة أهم أصولها

وتحرص "جسر" منذ تأسيسها عام 2016، على مساعدة عملائها الذين يزيد عددهم عن 3000 عميل على التركيز على وضع رأس المال البشري في المقام الأول، وذلك بمساعدة كل موظف على أداء أفضل ما لديه وتمكين كل موظف للوصول إلى إمكاناته، لتُصبح شركة "جسر" النظام الأول والوحيد حتى الآن في المنطقة الذي يخدم جميع احتياجات الموارد البشرية.