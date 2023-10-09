شركة "جسر" تطلق المنظومة التقنية الحديثة لمساعدة الشركات على إدارة أهم أصولها

تشهد شركة "جسر" تطورات متلاحقة وملحوظة خلال الربع الأخير من السنة، حيث أعلنت عقب إغلاق الشركة لجولة استثمارية هي الأكبر من نوعها في فئة "أ" بقيمة 112 مليون ريال سعودي بقيادة شركة ميراك كابيتال، عن تبنيها لمفهوم جديد كليًا ينقل الشركة من مجرد نظام لإدارة الموارد البشرية تقليدي، إلى منظومة تقنية حديثة للموارد البشرية تضمّ كل المهام التي يبذلها متخصصو الموارد البشرية خلال مؤتمر جسر 23 يوم الأحد 8 أكتوبر 2023.
وافتتح المؤتمر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جسر محمد عكار الجوهي، وكشف النقاب عن المنظومة التقنية الحديثة للمواردالبشرية، وحلولها الشاملة التي تغطي كل ما يحتاجه كل متخصص في الموارد البشرية دون أن يضطر لاستخدام منصة أخرى خارجية، مثل التأمين، تقييم الأداء، مسير الرواتب، إدارة المزايا، والمزيد من الأنظمة التي تتكامل بسلاسة داخل المنظومة التقنية الحديثة للموارد البشرية.
وقدم المهندس محمد عكار الجوهي شروحًا مستفيضة عن الإمكانيات الهائلة التي توفرها جسر بتوَجُّهها الجديد لمساعدة قادة الموارد البشرية على بناء ثقافة ملتزمة وعالية الأداء، مستعرضًا رحلة جسر والرؤية الجديدة للشركة، وكشف عن إطلاق مجموعة من المنتجات الحديثة، وتم الإعلان خلال المؤتمر عن الجولة الاستثمارية الكبيرة بقيادة ميراك كابيتال.
من جهته عبّر الأستاذ عبدالله التمامي الرئيس التنفيذي والشريك لشركة ميراك كابيتال عن "مدى فخر ميراك كابيتال بالاستثمار في شركة بحجم جسر تم بناؤها وتطويرها بالكامل في المملكة."
واستضاف المؤتمر الذي حضره ما يزيد عن 1100 شخص ما بين الحضور الفعلي والبث المباشر، استضاف، أكثر من 10 متحدثين، وما يزيد عن 20 مؤثرًا في مجال الموارد البشرية والمجالات الأخرى ذات الصلة، حيث أثروا جلسات حوارية قيّمة، ناقشت استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات إدارة الموارد البشرية، والأثر الذي ستحدثه المنظومة التقنية الحديثة للموارد البشرية في تغيير طريقة العمل.
وتم الإعلان عن هذا التوجه الجديد بحضور نخبة من المستثمرين، وقادة الموارد البشرية والمؤثرين البارزين في المملكة، ورواد الأعمال الملهمين، والضيوف الذين أثروا بحضورهم مؤتمر جسر 23.
وتحرص "جسر" منذ تأسيسها عام 2016، على مساعدة عملائها الذين يزيد عددهم عن 3000 عميل على التركيز على وضع رأس المال البشري في المقام الأول، وذلك بمساعدة كل موظف على أداء أفضل ما لديه وتمكين كل موظف للوصول إلى إمكاناته، لتُصبح شركة "جسر" النظام الأول والوحيد حتى الآن في المنطقة الذي يخدم جميع احتياجات الموارد البشرية.