"بيئة نجران" تتفقد سد وادي الأثايبة للتأكّد من الكفاءة والسلامة ومنسوب المياه

وأوضح "الشهراني"؛ أن السدود بمنطقة نجران تخضع للإشراف والمتابعة من قِبل فرق مختصّة على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة للمحافظة على ثروة المياه، والاستفادة منها في ري المزارع وحماية المواقع السكنية، مشيراً إلى أن الطاقة التخزينية لسد الأثايبة تبلغ 437350 متراً مكعباً، وهو سد خرساني تمّ إنشاؤه عام 1422هـ بغرض التحكم.