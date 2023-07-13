عسير.. محافظة النماص تطلق فعالياتها السياحية 2023

وبدأت الفعاليات بحفل خطابي وفني ألقى خلاله محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح، كلمة أشار فيها إلى أن فعاليات صيف هذا العام ستركز على الطبيعة الخلابة وإبراز العادات والتقاليد الأصيلة لأبناء المنطقة في استقبال الضيف والاحتفاء به، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تلبي رغبات جميع فئات المجتمع.