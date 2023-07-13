عسير.. محافظة النماص تطلق فعالياتها السياحية 2023

انطلقت مساء أمس الأربعاء في محافظة النماص، الفعاليات السياحية التي تنظمها أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية المحافظة، ضمن برامج صيف عسير 2023 الذي يحمل شعار "بارد ممطر صيفًا".
وبدأت الفعاليات بحفل خطابي وفني ألقى خلاله محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح، كلمة أشار فيها إلى أن فعاليات صيف هذا العام ستركز على الطبيعة الخلابة وإبراز العادات والتقاليد الأصيلة لأبناء المنطقة في استقبال الضيف والاحتفاء به، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تلبي رغبات جميع فئات المجتمع.
ثم استمع الحضور إلى عدة قصائد شعرية تُبرز جمال المكان وعراقته.
واختُتم الحفل بأوبريت بعنوان "توأم الغيم" احتوى على عدة لوحات شعبية تمثل فنون العرضة واللعب والخطوة، وتحكي قصة وطن يعيش الجميع تحت رايته.
وفي ختام الحفل ازدانت سماء النماص بالألعاب النارية التي تفاعل معها الحضور.