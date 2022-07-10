stc تسجل نمواً بمعدل 4% في الخدمات الرقمية و990% ارتفاع في الحركة الدولية

وسجلت خدمات بيانات الانترنت خلال يوم العيد نموا تجاوز 18% كما سجلت الخدمات الصوتية نموا بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حركة الاتصالات الدولية على شبكة stc إلى معظم الدول، وجاء على راس القائمة كل من اليمن والسودان ومصر التي ارتفع حجم الطلب عليها الى أكثر من 990% نسبة للأيام العادية خلال ساعات الذروة.