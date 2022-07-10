stc تسجل نمواً بمعدل 4% في الخدمات الرقمية و990% ارتفاع في الحركة الدولية

سجلت stc نمواً في التعاملات والخدمات الرقمية بمعدل 4% عن العام الماضي، والتي تعكس زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الشركة عن طريق قنواتها الرقمية، وهو ما يؤكد الدور الريادي الذي تقوده المجموعة كأبرز ممكن رقمي في المنطقة.
وشهدت حركة البيانات ارتفاعاً في الاستخدام خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك تصدرتها التطبيقات التي استهدفتها الشركة في باقاتها الخاصة لعملائها، حيث ارتفع الطلب على تطبيقات المحادثات بنسبة 173% عن الأيام العادية نظراً للإقبال على تبادل التهاني والتبريكات، يليها تطبيق سناب تشات بنسبة 121% لتبادل اللقطات ومشاعر الفرح وحضور الهدي.
وسجلت خدمات بيانات الانترنت خلال يوم العيد نموا تجاوز 18% كما سجلت الخدمات الصوتية نموا بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حركة الاتصالات الدولية على شبكة stc إلى معظم الدول، وجاء على راس القائمة كل من اليمن والسودان ومصر التي ارتفع حجم الطلب عليها الى أكثر من 990% نسبة للأيام العادية خلال ساعات الذروة.
وكانت stc قد قدمت العديد من الحلول الرقمية والخدمات خلال موسم الحج 1443، منها الخدمات الطبية الرقمية كخدمة "الهولو دكتور"، والخدمات الأمنية وخدمات المراقبة كأنظمة وشاشات المراقبة للشبكة والخدمات، إضافة إلى طائرات الدرونز لمراقبة حركة السير في المشاعر المقدسة، كما وفرت المجموعة حلاً ابتكاري لمتابعة حالة البنية التحتية الرقمية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر شاشة stc الذكية (Dashboard) للتأكد من ضمان جودة خدمات الاتصالات وتسهيل تواصل ضيوف الرحمن بذويهم ومشاركتهم أوقاتهم خلال وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.