إشراف مباشر على البنية التحتية الرقمية.. "سدايا" ممكن رقمي في تنفيذ مبادرة طريق مكة بإندونيسيا

وعملت "سدايا" على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة، من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة؛ حيث جرى ربط وتفعيل وتشغيل (12) محطة عمل مدعمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني في سدايا، لتسهل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي، وبتواجد فريق تقني من سدايا مكوّن من مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال فترة المبادرة.