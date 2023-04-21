"عيدكم عيدنا".. "محمية الإمام تركي" تعايد أهالي تربة ولينة وقبة بهذه الفعاليات

وتشمل البرامج الاحتفالية في اليوم الأول عروضًا مسرحية ومتجولة، ومسابقات وشيلات، وألعابًا كرنفالية، تتفاعل بالعرضة السعودية، وتمتزج مع أكشاك أطعمة الأُسر المنتجة، وأركان نقش الحناء والرسم على الوجه، إضافة إلى أركان الفوتوبوث، ومنطقة ألعاب الأطفال التي تتميز بشمولية التجهيزات.