"عيدكم عيدنا".. "محمية الإمام تركي" تعايد أهالي تربة ولينة وقبة بهذه الفعاليات

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم الجمعة حزمة من فعاليات تحت شعار "عيدكم عيدنا" الترفيهية المنوعة في مناطق (تربة حائل، ولينة، وقبة)؛ وذلك تزامنًا مع احتفالات السعودية بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هــ. وتستمر هذه الفعاليات خلال أيام العيد الثلاثة.
وكانت الفعاليات قد شهدت منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها توافدًا من مختلف الفئات العمرية من الزوار، وسط أجواء غمرتها البهجة، وازدانت بالفرح، وحملت المتعة للزوار عبر مختلف الأنشطة التي جاءت لتعبر بكل ما فيها من جمال عن مظاهر حقيقية للاحتفال بعيد الفطر.
وتبدأ فعاليات الاحتفال بالعيد يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة مساء، عبر برامج ترفيهية جاذبة للرواد، تعزز من فرحة العائلات والشباب والأطفال بالعيد السعيد، الذين ترافقهم منظومة متكاملة من الخدمات في المناطق الثلاث.
وتشمل البرامج الاحتفالية في اليوم الأول عروضًا مسرحية ومتجولة، ومسابقات وشيلات، وألعابًا كرنفالية، تتفاعل بالعرضة السعودية، وتمتزج مع أكشاك أطعمة الأُسر المنتجة، وأركان نقش الحناء والرسم على الوجه، إضافة إلى أركان الفوتوبوث، ومنطقة ألعاب الأطفال التي تتميز بشمولية التجهيزات.
وقد جاء تنظيم الهيئة فعاليات "عيدكم عيدنا" بهدف التعريف بتراث السعودية وهويتها الوطنية، وما للمحمية من دور بارز؛ بما يعزز هذا الجانب، إضافة إلى تحفيز الطفل على الإبداع، وإكسابه المعرفة والمعلومات عن الحياة الفطرية، وسبل الحفاظ عليها وحمايتها؛ بما يكفل إدخال البهجة في نفوس جميع أفراد العائلة من الزوار.
يُشار إلى أن هذه الفعاليات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة الاستراتيجية الساعية إلى تفعيل دور المجتمع المحلي، وإبراز مناطق المحمية، وتقديم تجارب مميزة، تخدم السياحة البيئية وسط أجواء من البهجة، وتفاصيل تملؤها الدقة، وتحفها الرسائل التوعوية والترفيهية.
يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تأسست بموجب أمر ملكي، صدر في عام 2018م؛ بهدف الحفاظ على بيئة طبيعية ونباتية مزدهرة، وحياة فطرية سليمة ومستدامة. كما جاء هذا الأمر سعيًا لتنشيط السياحة البيئية، وحدًّا من الصيد والرعي الجائرَيْن، ومنع الاحتطاب.