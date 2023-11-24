"البيئة" تشارك في اجتماعات معاهدة الموارد الوراثية النباتية للأغذية في روما

يشار إلى أن المعاهدة الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2004 بموجب أحكام المادة 19 من المعاهدة الدولية وتكون المشاركة فيها مفتوحة أمام جميع الأطراف، كما أنها تتعلق بمستقبل الزراعة والأمن الغذائي في العالم، وتقدم إطارًا متعدد الجوانب من أجل الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم مزاياها، كما تسهم في دعم الدول النامية؛ بهدف الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية بطريقة أفضل وبصورة مستدامة، وقد سبق هذا الاجتماع مشاورات إقليمية لمندوبي الدول الأعضاء والأطراف المتعاقدة يومي 18-19 نوفمبر 2023م.