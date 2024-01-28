سماحة المفتي: "كبار العلماء" تتابع دراسة المُحَال إليها من المقام الكريم والحُكمُ الشرعي يتم بعد دراسة مستفيضة

وقال سماحته: "نحمد الله عز وجل الذي أقام هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، وأبنائه الملوك البررة عهدًا بعد عهد، يواصلون هذا النهج، ويستمرون على هذا المنوال، متوكلين على ربهم، ومتطلعين إلى تحقيق كل خير لأمتهم ووطنهم، حتى كان هذا العهد المبارك الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رجل التاريخ والدولة، الذي ما فتئ يعمل بجد واجتهاد وحزم وعزم في خدمة دينه وأمته ووطنه، وقد أنعم الله عز وجل بولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء قويًّا أمينًا؛ للقيام بكل المهمات التي كلفه بها خادم الحرمين الشريفين، أيدهما الله.